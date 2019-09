Transport- og logistikvirksomheden Prime Cargo fik røde tal, efter virksomheden havde svært ved at håndtere væksten inden for e-handel. Op til julen 2018 var virksomheden tvunget til at indkalde markant flere vikarer.

Kolding: Udgifter til ekstra personale kom til at koste for Prime Cargo i 2018. Virksomhedens forretningsområde, hvor de tilbyder at håndtere e-handel for butikker, er vokset med 20 procent de seneste år, men i højsæsonen sidste år gik det for stærkt, hvilket betyder, at Prime Cargo for første gange i mange år må præsentere et underskud.

Regnskabet, der løber frem til udgangen af marts, viser for andet år i træk fremgang i omsætningen, der landede på 578 millioner kroner. Men på bundlinjen er der et minus på 5,8 millioner kroner. Det er det første underskud, siden finanskrisen ramte i 2008.

- Vi havde en frygtelig masse rod med vores e-handel. Vi havde ganske enkelt ikke forberedt højsæsonen godt nok. Og det falder sammen med, at der er meget høj aktivitet inden for feltet. Men vi slår ikke op i banen. Vi smed det ind i puljen, der skulle til, så vi kunne levere det, vi havde lovet vores kunder. Men det var sindssygt dyrt. Vi var nødt til at indkalde meget ekstra personale blandt andet i julemåneden, siger administrerende direktør Morten Høilund, der overtog direktørstolen 1. juni.

- Set i bagklogskabens klare lys skulle flere af de erfarne folk have været inde over til at planlægge højsæsonen, lyder det fra direktøren.