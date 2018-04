Vold og tyveri fra arbejdspladsen koster 60 dages betinget fængsel

En 24-årig mand blev torsdag idømt 60 dages betinget fængsel i Retten i Kolding. Han blev frikendt for at have låst sin daværende kæreste inde i sin bil, men dømt for at give hende en lussing.

Kolding: Kæresten fik en lussing, men hun blev ikke holdt indespærret i bilen.

Sådan lød vurderingen fra Retten i Kolding i en sag, hvor en 24-årig mand fra Kolding var tiltalt for vold og frihedsberøvelse mod en kvinde.

Manden forklarede i retten, at kvinden var hans kæreste. Episoden, hvor han udøvede vold mod hende, foregik 21. april om formiddag. Ifølge den 24-årige var han og kæresten "smaskforelskede", men forholdet var ikke offentligt kendt, fordi familien ikke måtte vide af det.

Den 24-årige forklarede, at han den 21. april hentede sin kæreste et stykke fra hendes bopæl. Hun hoppede ind på bagsædet, hvor hun på grund af tonede ruder var svær at se. Der er ingen vidner til, hvad der skete i bilen, men den 24-årige forklarede, at de havde oralsex - frivilligt - og at han gav hende nogle gaver.

Den 24-årige var tiltalt for at have frihedsberøvet kvinden ved at låse hende inde i bilen og for at udøve vold mod hende ved at slå hende i ansigtet og tage halsgreb på hende.

- Han blev kun dømt for at have givet hende en lussing. Han har haft fat om hendes hals, og det er baggrunden for nogle mærker, hun havde, men retten lagde vægt på, at der ikke var tale om kvælertag, fortæller forsvarer Mira Tøfting, som mener, dommen på 60 dages betinget fængsel er fair.