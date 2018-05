Voksne i botilbud kan nu få velkendt personale med på længere ferier

Længere ferie

En lovændring, der trådte i kraft ved årsskiftet, gør det muligt for voksne i botilbud at købe socialpædagogisk ledsagelse, når de skal på ferie. I målgruppen er for eksempel borgere med udviklingshæmning eller hjerneskade.



Hensigten er, at give målgruppen mulighed for at tage en hjælper, de allerede kender fra deres hverdag med på ferie.



I Kolding betaler kommunen for de første fem feriedage om året. Vil borgeren have ledsagelse ud over de fem dage, så skal han eller hun selv betale de faktiske udgifter, det giver.



Den udgift er i Kolding beregnet til 2693 kroner per døgn plus eventuelt helligdagstillæg for en ledsager. Dertil kommer et administrationsgebyr på 250 kroner per ferie.