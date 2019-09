Voksende e-handel får millionerne til at rulle ind hos pakkedistributør

Danskernes lyst til at handle online er medvirkende til, at en af landets største pakkedistributører igen har løftet omsætningen, og overskuddet lander på 142 millioner kroner.

Over en femårig periode er antallet af ansatte i Danmark vokset med knap 200, så der i dag er knap 600 GLS-ansatte i Danmark. I samme periode er omsætningen vokset fra 942 millioner til 1,6 milliarder kroner, viser det seneste regnskab, der netop er offentliggjort. Virksomheden, der er ejet af britiske Royal Mail, har også grund til at være tilfreds med bundlinjen i det danske datterselskab, der har løftet overskuddet fra 121 millioner til 142 millioner kroner i det regnskab, der blev afsluttet med udgangen af marts.

Kolding: Flere pakker, flere ansatte og større overskud beskriver udviklingen i GLS, der distribuerer pakker for erhvervslivet og til private via sine knap 1600 pakkeshops. Det er blandt andet væksten inden for e-handel, der trækker resultatet op, lyder det fra det danske selskab, der er en del af en international koncern med omkring 19.000 medarbejdere.

GLS har i dag cirka 1600 pakkeshops i Danmark, og der er ikke planer om, at det antal skal vokse yderligere, lyder det fra landechef Karsten Klitmøller. "- Da vi anser vores nærhed og tæthed til modtageren som tilfredsstillende med det antal, vi har på nuværende tidspunkt, er der ikke aktuelle planer om at øge antallet", skriver landechefen. Arkivfoto: Benny Gade

Flere depoter

GLS har i juli taget et depot i Horsens i brug, og pakkedistributørens netværk er dermed vokset til ni depoter. Nybyggeriet til 43 millioner kroner er en del af et større, dansk investeringsprogram, der har kørt et par år. Det danske selskab, der har hovedkontor i Kolding, hvor godt halvdelen af medarbejderne er tilknyttet, skruede i 2017 op for investeringerne, så selskabet har fået et nyt depot i Odense og blandt andet er depotet i København udvidet to gange.

"I regnskabsperioden har vi udvidet vores netværk med et nyt depot på Sjælland, nye og større faciliteter i Odense samt åbnet et nyt depot i Horsens. Alt dette er med til at sikre os den nødvendige kapacitet og dermed en endnu højere leveringskvalitet", skriver Karsten Klitmøller.

Det fremgår af regnskabet fra moderselskabet, Royal Mail, at selskabet vokser særligt kraftigt i Italien, Østeuropa og Danmark, og ifølge direktøren er det blandt andet de mange PakkeShops i Danmark, der er med til at sikre det gode resultat.

"En stor del af vores vækst er selvfølgelig drevet af vores PakkeShops koncept, som vi oplever, at den enkelte dansker har taget godt imod, samtidig med vores store investeringer i vores infrastruktur", skriver direktøren.