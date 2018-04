Vognmand ville hente sin lastbil: Blev anholdt og fængslet i sag om omfattende cykeltyveri

To af de frifundne i en sag om omfattende cykeltyveri var en 22-årig chauffør og en 33-årig vognmand. Vognmanden blev anholdt, da han forsøgte at hente sin lastbil. Nu er begge løsladt efter knap tre måneders varetægtsfængsling.

Kolding: En 33-årig polsk mand blev fredag frifundet for at have noget at gøre med en sag om tyveri af 60 cykler. Han har siddet varetægtsfængslet siden 19. januar, sigtet for forsøg på hæleri.

Han og hans 22-årige chauffør var sigtet for at forsøge at fragte de stjålne cykler til Polen i vognmandens lastbil.

I Retten i Kolding forklarede en 39-årig mand, der blev dømt for tyveri af de 60 cykler, at hverken vognmanden eller chaufføren havde noget med sagen at gøre.

Den 22-årige chauffør var hyret af den 39-årige til at køre cyklerne til Polen. Den 39-årige kunne nemlig ikke have alle cyklerne i den varebil, han havde lejet hos et udlejningsfirma. Den 22-årige kørte i en polsk indregistreret kassevogn, da han sammen med den 39-årige og dennes kæreste blev anholdt uden for den garage, hvor de stjålne cykler blev opbevaret. Den 39-årige sagde i retten, at han havde fortalte den 22-årige, at der var kvitteringer for alle cyklerne.