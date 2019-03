Vognmand idømt kæmpebøde efter gentagende snyd med hastighedsbegrænsning

Vognmanden blev dømt som ansvarlig for, at en chauffør gentagende gange manipulerede med lastbilens takograf og hastighedsbegrænser. Manipulationen er sket ved hjælp af en fjernbetjening.

Kolding: En bulgarsk vognmand blev tirsdag idømt en bøde på 300.000 kroner, efter Retten i Kolding afgjorde, at vognmanden har været ansvarlig for, at en af hans chauffører gentagende gange har manipuleret med sin lastbils takograf og hastighedsbegrænser.

Overtrædelserne blev opdaget ved en aktion på Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

Hverken vognmanden eller chaufføren, der er 37 år og kommer fra Bulgarien, mødte op i retten. Vognmanden fik en såkaldt udeblivelsesdom, mens dommen over chaufføren bliver afsagt på tirsdag.

Anklageskriftet mod de to mænd var fyldige, idet de begge bestod af 40 forhold. I hvert af de 40 punkter stod det beskrevet, at der var blevet manipuleret med enten hastighedsbegrænsningen eller den såkaldte takograf.

Takografen bruges til at registrere oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter som for eksempel køretider.

"(Den 37-årige chauffør, red.) har ført lastbil ad en ukendt strækning, selv om lastbilen ikke var i lovlig stand, idet der var foretaget uautoriseret indgreb i hastighedsbegrænseren, hvilket medførte, at hastigheden kunne overskride 90 kilometer i timen," lød det i flere af anklagepunkterne.