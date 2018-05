Visnende krokus forsinker græsslåning

Kolding: De fleste glæder sig over de tusindvis af krokusser, som hvert forår sætter kulør på midterrabatter, parker og grønne arealer i hele kommunen. Men når krokusserne visner, ser de triste ud, og samtidig udsætter de årets første græsslåning.

- Hvis krokusserne skal blomstre igen næste år, skal de have fred til at suge saften fra bladene ned i løget, før vi slår græsset. Det er den pris, vi må betale for de flotte løgvækster i det tidlige forår, forklarer skov- og landskabsingeniør Michael Tornbjerg Nielsen i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Der kan godt gå et par uger, før krokusserne er visnet helt ned, og i den periode kan græsset nå at blive pænt langt. Det får borgere til at reagere.

- Nogle borgere undrer sig hvert år over, at de pågældende arealer ser lidt forsømte ud. Men det er altså ikke, fordi vi har glemt at slå græsset eller er kommet bagud. Det er simpelthen af hensyn til de løgvækster, som gerne skulle blomstre igen næste år, siger Michael Tornbjerg Nielsen.