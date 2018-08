Visionær ombygning af Vonsild Skole skaber nyt specialcenter

Vonsild Skole skal med et stort og omfattende byggeprojekt forvandles til at rumme kreative miljøer, specialcenter og bedre plads til eleverne. Sådan ser vinderforslaget ud fra totalentreprenør Anton Knudsen Egtved A/S, RUBOW arkitekter A/S og OBH Rådgivende Ingeniører A/S.

Kolding: En totalentreprisekonkurrence udskrevet af Kolding Kommune i februar blandt fem udvalgte entreprenører blev vundet af Anton Knudsen Egtved A/S som totalentreprenør, sammen med Rubow arkitekter A/S og OBH Rådgivende Ingeniører A/S. I det nye byggeri er indtænkt nye kreative miljøer som et makerspace til it-udvikling, et innovationsværksted og et nyt pædagogisk læringscenter. Dermed ligger ud- og ombygningen af Vonsild Skole og Specialcenter op til en anderledes måde at tænke skole på, der i den grad peger fremad, fastslår formand for børne- og uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen på kommunens hjemmeside. Vonsild Skole skal udvides og ombygges, så det kan rumme tre spor fra 0. - 9.-klasse mod to spor i dag. Samtidig skal Specialcenter Vonsild udvides, så det kan rumme klasserne fra Specialcenter Brændkjær, som i dag holder til i en utidssvarende bygning på Brændkjærskolen.