Virtual reality bringer minderne tilbage hos demente

DR, B&O og iværksættervirksomheden fra Egtved, TakeAWalkVR, er gået sammen om et projekt, der via computerskabte billeder og musik vækker glæde og gamle minder til live hos demente på plejehjem.

Region Syd: Forestil dig, at du kunne stå i alperne og nyde udsigten, mens klassisk musik spiller i baggrunden. Eller at du kunne stå lige foran DR Pigekoret, mens billeder fra dit livs højdepunkter holdes frem af korsangerne ét efter ét. Eller måske at du kunne gå en tur på din barndomsgade, som du ikke har besøgt i mange år.

Det er på sin vis virkeligheden for demente i Region Syd, der har været modtagere af to virtual reality-film, der er skabt i samarbejde mellem DR, B&O og virksomheden TakeAWalk. Projektet har fokus på at skabe glæde og vække minder hos demente via den danske sangskat, som bliver fortolket af DR Pigekoret og TakeAWalks virtual reality-platform.

- Det er så vildt at se den ændring, som projektet skaber hos de demente. Det bringer i den grad smilet - og nogle gange endda tårerne - frem hos dem, når de pludselig kan huske deres familiemedlemmer, mens sangen og de private billeder præsenteres i virtual reality-brillerne. Det er et godt afbræk fra den dagligdag, de ellers har, fortæller Jesper Roy, der er direktør for TakeAWalkVR, og en af initiativtagerne bag projektet.

De to virtual-reality-film med DR Pigekoret er i første omgang fremstillet til beboere på fem plejehjem i Kolding kommune.