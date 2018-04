Virtual reality-briller testet på demente i tre måneder: Nu er resultatet klar

Og i andre tilfælde har turen i den virtuelle verden, hvor de for eksempel har kunnet besøge barndommens bondegård eller ungdommens studieby, løftet de demensramte, så de er gået fra at være kede af det til at være glade.

Demens er en sygdom, der udvikler sig over tid, men aldrig bliver bedre, så har det været svært at påvise en længerevarende positiv effekt med hårde tal, lyder forklaringen i en pressemeddelelse.

Der er ingen tvivl om, at brugen af virtual reality (VR) til dementramte er med til at skabe livsglæde i øjeblikket, men om det har en effekt på længevarende sigt er uklart.

Plejepersonalet har også oplevet, at det har bragt personalet tættere sammen med beboerne. De fælles referencer kan skabe et bånd, ligesom VR-platformen kan bruges til at nedtrappe eventuelle konflikter.

Anne-Mette Højer Nielsen er pædagog på Plejecenter Olivenhaven i Kolding Kommune og har arbejdet med VR-brillerne og den nye platform. Hun mener, at VR-oplevelsen er med til at skabe livsglæde i øjeblikket:

20 har gennemført

Projektet omfattede en bruttotestgruppe på 35 demensramte borgere fordelt på stadierne let, moderat og svær demens. 20 borgere gennemførte de fulde forløb på 12 uger.

Formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), ser projektet som et spændende udviklingsskridt på demens-området.

- Vi forsøger hele tiden at udvikle nye hjælpemidler og behandlingsmetoder, der kan komme borgerne til gode. Forsøget med virtual reality er endnu et projekt, hvor vi har forsøgt at udforske mulighederne i de nye teknologier i et tæt og godt samarbejde med TakeawalkVR og Kolding Kommune.

Søren Rasmussen (DF), der er formand for seniorudvalget i Kolding Kommune har været glad for initiativet:

- Med VR-brillen kan borgeren få skræddersyende oplevelser, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers interesser og livshistorie. VR-brillen vækker minder, og taler så at sige et sprog, borgeren forstår. Brillerne skaber en sammenhæng med det liv, borgeren har levet, og giver dem helt nye muligheder for at få oplevelser. Det giver borgeren glæde i øjeblikket og oplevelsen af øget selvværd.