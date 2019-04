Merethe og Ole Hjaltelins virksomhed på Kolding Havn vokser med en 600 kvadratmeter stor hal til træpiller og briketter på paller. De vælger at udvide, selv om et stort flertal i byrådet har besluttet, at erhvervshavnen skal lukke.

Kolding: Solen skinner, og der er frit slag mellem madpandekager og dessertpandekager hos virksomheden Hjaltelin på Kolding Erhvervshavn. Merethe og Ole Hjaltelin er værter. De holder rejsegilde på deres nye lagerhal, der skal rumme træpiller og briketter på paller. Hallen er en udvidelse på ti procent, og dermed får virksomheden 6600 kvadratmeter under tag.

- Beslutningen om at bygge hallen blev truffet, efter et flertal af medlemmerne i byrådet meldte ud, at de ville lukke erhvervshavnen. Jeg har lavet et regnestykke og divideret investeringen i hallen med de 14-15 år, vi som minimum kan blive på Kolding Havn. Ud fra det er byggeriet rimeligt forsvarligt økonomisk set. Men den væsentligste grund er, at vi gerne vil drive en pæn virksomhed, der er et rart sted at være, så vi kan fastholde dygtige, dynamiske medarbejdere, siger Ole Hjaltelin.

Virksomheden handler med biobrændsel, og de seneste fem år har årsomsætningen været mellem 90 og 151 millioner kroner. En stor del af brændslet kommer til Kolding med skib.

Var det ikke bedre at flytte fra den lukningstruede havn først som sidst?

- Der er ingen, der ved, hvad byrådet vil med havnearealet. Jeg har en tro på, at der bliver lavet dramatisk om på byrådets beslutning, for jeg kan ikke forstå, at man kan se fuldstændig hen over den nationale infrastruktur og lade være med at tage hensyn til miljøet i Danmark. Tiden må vise, om jeg får ret, men jeg forstår ikke, at byrådets flertal vælger at sige, at man hellere vil have boliger og andre ting end miljøvenlig transport ind og ud af havnen, svarer han.