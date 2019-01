Virksomheder på havnen slap nådigt fra oversvømmelse

Onsdagens oversvømmelser gik ikke så hårdt ud over virksomhederne på havnen som ved oversvømmelserne for to år siden.

- Vi var godt varslet, og vi kunne mærke, at virksomhederne havde gjort deres overvejelser. Så vores overordnede indtryk er, at det gik godt, siger Niels-Christian Porskjær.

Kolding: Virksomhederne på Kolding Havn ser ud til at være sluppet nogenlunde nådigt fra de oversvømmelser, der ramte Kolding onsdag. Og oversvømmelserne gik langt fra så hårdt ud over havnevirksomhederne som oversvømmelserne i januar 2017 gjorde.

Kortere tid

Han forklarer, at selv om DMI's officielle prognose dagen før forudså en forhøjet vandstand på kun omkring 1,2 meter, fik man på havnen meldinger om, at man nok skulle "lægge lidt til". Derfor var man ekstra godt forberedt og fik kommunikeret meldingerne videre til havnens virksomheder.

Niels-Christian Porskjær understreger, at den forhøjede vandstand og de deraf følgende oversvømmelser varede kortere tid end ved oversvømmelsen for to år siden. Desuden stod vandstanden dengang fire centimeter højere, og de fire centimeter og den kortere tid med forhøjet vandstand var vigtige parametre for at undgå store skader hos havnevirksomhederne.