Virksomhed vil sætte stopper for byggeplaner: Totalt uforstående for tilladelse

Skare Food klager til Nævnenes Hus og overvejer at sætte advokatkræfter ind på at få ophævet en lokalplan, som åbner op for boligbyggeri i virksomhedens baghave.

Christiansfeld: Skare Food har trukket det tunge skyts frem for at få stoppet et planlagt byggeri af syv-ni rækkehuse på en 3800 kvadratmeter stor grund, som ligger lige i baghaven ved Skares fabrik i Kongensgade 47.

Skare Foods tidligere protester har nemlig ikke kunnet overbevise Kolding Kommune og politikerne i plan- bolig- og miljøudvalget om, at de skulle sige nej til at opfylde en privat investors ønske om at få en lokalplan for sit boligprojekt. Så nu har Skare henvendt sig til Nævnenes Hus i Viborg med en klage i håb om at få ophævet den nu vedtagne lokalplan.

I klagen skriver administrerende direktør Lars F. Andersen blandt andet, at "Vi står totalt uforstående overfor, at der er givet tilladelse til etablering af endnu flere boliger klos op ad vor virksomhed. Dette vil både blokere for vores eksisterende aktiviteter og derudover ødelægge vores vækst- og udviklingsplaner, da vi desværre frygter, at det vil have konsekvenser for vores nuværende miljøgodkendelse i form af blandt andet skærpede støjgrænser og skærpede krav til håndtering af lugtgener". Dermed henviser direktøren til, at virksomheder altid skal vige for boliger som grundprincip i miljølovgivningen.

Direktør Lars F. Andersen skriver videre, at Skare Food på ingen måde mener, at der er taget hensyn til de eksisterende vejledninger om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen, og det er i strid med planlovens hensigter og bestemmelser, mener Skare Food. "Vi vil under hensyntagen til det videre forløb overveje, om sagen skal overgives til vores juridiske rådgiver, advokatkontoret Kromann Reumert", slutter klagen til Nævnenes Hus.