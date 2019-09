Virksomhed har noget i gære i tom fabrik: Skaber op til 20 nye job

Lunderskov: For et år siden lukkede Daka ned for fabrikken. Men nu er der udsigt til, at der igen kommer liv på adressen på Dakavej i Lunderskov. Det er De Danske Gærfabrikker, der vil købe fabrikken til at tørre gær. Virksomheden har allerede ansat en håndfuld medarbejdere, der arbejdede på stedet for Daka indtil for et år siden, og fabrikschef Bent Hansen er også klar.

- Planen er, at vi skal udnytte de tre spraytørringsanlæg, der er på fabrikken i Lunderskov. Her skal vi primært tørre gær, der bliver brugt til dyrefoder, siger Bent Hansen.

Der bliver altså ikke produktion af gær på fabrikken. Tørringsanlægget bliver også gjort klar til at håndtere gær, der kan bruges i fødevarer til mennesker.

Men inden De Danske Gærfabrikker køber fabrikken, skal virksomheden være sikker på, at der må arbejdes med gær på stedet. Den nuværende lokalplan giver mulighed for, at virksomheder kan anvende animalske råvarer i produktionen, men det skal altså udvides til gær, og det kræver, at Kolding Kommune udarbejder et tillæg til lokalplanen. Hvis det hele falder i hak, så forventer fabrikschefen, at produktionen går i gang først i det nye år.

- Vi forventer, at vi skal tørre cirka 70 tons om dagen i hvert tårn, og da en lastbil kan tage cirka 35 tons, så forventer vi, at der ankommer mellem fem og ti lastbiler om dagen, siger Bent Hansen, der regner med, at der skal ansættes samlet 15 til 20 mand til at køre fabrikken.