Per Højgård fra Brødremenighedens Hotel er ny talsperson for vinfestivalen i Christiansfeld. Han fortæller, at hotellet til sommer skuer lidt ned for gourmetmaden og den tid, gæsterne skal bruge på at sidde indendørs og spise.

Christiansfeld: Til sommer er det 12. gang, der skal skåles på Prætorius Torvet, når Christiansfeld holder vinfestival.

- Det bliver efter den kendte opskrift, dog med små ændringer, fortæller Per Højgård fra Brødremenighedens Hotel.

Han er ny talsperson for styregruppen bag festivalen.

Den største ændring bliver nok, at den årlige gourmetmiddag afskaffes.

- Tidligere har jeg arrangeret en aften med tre, fire eller fem retters menuer og vinsmagning sammen med Donslund Vine. I år bliver der vinsmagning med tapas på hotellet i stedet for. Vi har ikke lagt os helt fast på hvor mange. Ændringen kommer, fordi jeg synes, at når gæsterne er til vinfestival, så skal de være ude på pladsen og ikke bruge hele aftenen inde i hotellets sal. Middagen er også meget ressourcekrævende for os. Så det vil vi hellere arrangere på et andet tidspunkt end under vinfestivalen, forklarer Per Højgård.

Han skal selv stå for vinsmagningerne på hotellet.

- Vi sætter fokus på de gode vine og skruer lidt ned for maden og den tid, gæsterne skal bruge på at spise den.

Skuespiller og tv-vært Timm Vladimir har tidligere gæstet til vinfestivalen for at tilberede gourmetmad for tilmeldte gæster.

- Det er fire siden år, at han har været her sidst. De seneste tre år har vi selv stået for det, men i år vil vi prøve at bruge krudtet på vores telt med streetfood. Det begyndte vi med i det små for to år siden. Sidste år udvidede vi lidt, og det vil vi nok også gøre igen i år.

I teltet er der tidligere blevet solgt tapas og burgere. I år kommer der måske wienerschnitzel på menuen i teltet.