Vinderprojekt udpeget til skoleudvidelse

Et enstemmigt bedømmelsesudvalg har peget på Jakobsen og Blindkilde som vinder af konkurrencen for udvidelsen af Dalby Skole.

Dalby: Et enstemmigt bedømmelsesudvalg har peget på Jakobsen og Blindkilde som vinder af totalentreprisekonkurrencen for udvidelsen af Dalby Skole og idrætsforeningen Dalby GF. Med i vinderprojektet er desuden tegnestuen NOVA5 som arkitekter og ingeniørfirmaet OBH Rådgivende Ingeniører.

Dalby Skole mangler plads og skal udbygges med nye lokaler for indskolingen og mellemtrinnet. Skolen udvider desuden med en helt ny afdeling for 7.-9. klassetrin. I alt får skolen knap 3.000 ekstra kvadratmeter. Derudover får Dalby GF nye klublokaler.

- Vi har fået fire gode forslag, men med et vinderprojekt, der skiller sig klart ud som det bedste på alle parametre. Med det får vi opfyldt alle vores krav til lokaler, funktionalitet, arkitektur, miljø- og energimæssige forhold, indeklima og drift, siger Kristina Jørgensen, formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Forventningen er, at 1. spadestik til byggeriet kan tages i begyndelsen af 2019, og at byggeriet står færdigt til det nye skoleår i 2020.

Med udvidelsen får skolen nye faglokaler for musik, billedkunst og madkundskab, og de eksisterende lokaler til naturfagsområdet bliver renoveret og opdateret. Derudover bliver Dalby GF en del af den nye tilbygning for udskolingen med blandt andet nye omklædningsfaciliteter.

- De nye klublokaler for Dalby GF er en væsentlig del af projektet, og kommer til at hænge sammen med hallen. Samarbejdet mellem skolen og Dalby GF har været forbilledligt, og der er ingen tvivl om, at de nye lokaler bliver en stor gevinst for lokalsamfundet i Dalby, siger Søren Rasmussen, formand for fritids- og idrætsudvalget.