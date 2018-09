Vinderne trækkes mandag: Over 5.000 vil se Obama i Kolding

Kolding: Nu bliver der snart sat navne på de 10 billetter til mødet med Barack Obama, som Kolding Kommune har øremærket såkaldte almindelige borgere.

Da fristen for at tilmelde sig lodtrækningen udløb torsdag til midnat, havde 5.251 borgere med bopæl i Kolding Kommune været forbi kommunens hjemmeside og tilmeldt sig.

I flere tilfælde har borgere forsøgt at tilmelde sig to gange, men kommunens folk har gennemgået alle tilmeldinger og sikret, at ingen optræder to gange, ligesom borgmester Jørn Pedersens navn også er blevet slettet et par gange fra puljen, fordi nogen for sjov har tilføjet ham. Det giver det endelige tal på 5.251 deltagere.

Allerede i løbet af det første døgn, hvor tilmeldingen var åben, sendte 4.354 borgere deres navn i puljen.

- Det var det første døgn, interessen var der for at tilmelde sig, og det er positivt, at så mange har lyst til at deltage i det her arrangement, siger Lars Svoger, der er kommunikationschef i Kolding Kommune.

Han bemærker især, at det er folk i alle aldre, som håber på at få en billet.

- Vi laver den her lodtrækning, for at folk i Kolding kan komme med, og så er det særdeles positivt, at så mange i så forskellige aldre har lyst til at være en del af det her arrangement, som er helt særligt for Kolding. Det her viser, at det her arrangement har interesse for alle, uanset om man er studerende, pensionist eller på arbejdsmarkedet, siger Lars Svoger.

Han vurderer også, at de, der deltager i lodtrækningen, er stolte af, at Obama kommer til byen.