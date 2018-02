Vinderen fik besked for foden af Kilimanjaro

Ultraløber Kristina Schou Madsen vandt Årets Initiativpris for at have etableret fem løb i Kolding. Prismodtageren var i Tanzania, da hun vandt prisen.

Kolding: Det var kæresten, Henrik Taarsted, der fik overrakt prisen, da Kristina Schou Madsen løb med Årets Initiativpris 2017.

Hun stod for foden af Kilimanjaro onsdag aften, da hun fik beskeden fra kæresten. Fredag vil hun forsøge at slå verdensrekord i at bestige bjerget. Det kræver, at hun kommer til tops på under syv timer og seks minutter.

- Jeg er så stolt over at vinde prisen, lyder det fra Kristian Schou Madsen, der i dag står bag fem forskellige motionsløb i Kolding.

- Det er dejligt at vide, at der er så mange i Kolding, der synes godt om det, jeg laver. Det betyder utrolig meget for mig at få sådan en pris. Det er dejligt, at jeg kan være med til lave Kolding til en endnu større løbeby, siger Kristina Schou Madsen, der står bag Kolding Light Run, Night Trail, Ultra Run, Kolding City Trail og Nytårsløbet.

Hun er overbevist om, at hun kan bruge prisen, når hun fredag løber op ad bjerget.

- Det giver lige lidt ekstra energi og et ekstra smil. Så selvfølgelig giver det mig noget at vinde sådan en pris, siger Kristian Schou Madsen.