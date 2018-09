Vinder af lodtrækning møder op i kimono:- De ville gerne have lidt kant, så jeg fik lov til at tage den på

Dennis Hansen fra Kolding er en af de heldige, hvis navn blev trukket ud i lodtrækningen om at få en plads til Barack Obama-arrangementet.

Kolding: Uden for SDU står en masse mennesker og venter på, at Obama-arrangementet skal gå i gang. Blandt alle jakkesættene og nypressede, hvide skjorter står en mand i en farverig, mønstret kimono. Det er Henrik Vibskov, altså tøjet, ikke manden. Manden er Dennis Hansen fra Kolding, og han er en af de ti heldige, der har vundet en billet til at komme ind og se Barack Obama tale.

- Jeg går i den slags tøj til daglig. Vi fik noget materiale, hvor der stod, der var dresscode, så jeg vidste ikke helt, om jeg måtte have den på i dag, siger Dennis Hansen.

Derfor snakkede han med borgmesterens sekretær, fortæller han, og til sidst fik han lov.

- De ville vist gerne have lidt kant, så jeg fik lov til at tage den på. Ellers er der jo kun folk i jakkesæt, siger Dennis Hansen.