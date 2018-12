Egentlig var det meningen, at butikken skulle have været solgt allerede i foråret, da en interesseret køber meldte sig, men manglende finansiering har ad tre omgange betydet, at det ikke lykkedes at få en aftale på plads, og indehaverne af butikken, Kim og Helle Svaneborg Pedersen, har derfor i stedet besluttet at lukke butikken i løbet af januar.

Kolding: Det er et ønske om mere fritid, der nu betyder, at Vinspecialisten i Kolding lukker.

Tror på genåbning

Selvom der altså nu er sat en udløbsdato på Vinspecialisten i Helligkorsgade, så tror Kim Svaneborg Pedersen på, at butikken snart vil kunne åbne igen. Han sidder i bestyrelsen for H.J. Hansen Vin, der er virksomheden bag kæden Vinspecialisten, og her er der ingen tvivl om, at Kolding stadig er interessant, hvis man kan finde den rigtige til at tage over.

- Det er helt klart, at man helst vil have en vinspecialist både i Kolding og Vejle, siger han.