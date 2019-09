Vild med veteraner: Ole og hans Ford A har begge passeret 80 år

Medlemmerne af Ford A Klubben i Vamdrup besøgte søndag Harteværket for at vise deres flotte, gamle biler frem. Ole Laursen havde sin røde og sorte veteranbil med. Tilsammen er bil og ejer 170 år.

Kolding: Da Ole Laursen var barn, havde hans far en Ford A. Senere - som voksen - glemte han aldrig helt den bil, der havde været en stor del af hans barndom. For 12 år siden blev det så endelig Ole Laursens tur til at eje en vaskeægte Ford A. Da var han i slutningen af 60'erne og havde ellers haft hang til at køre motorcykel gennem mange år. I dag er Ole Laursen 81 år - snart 82, og hans bil har passeret 89 år. Og da den funklende blanke røde og sorte Ford A flyttede ind hos ham og hustruen i Vamdrup for 12 år siden, måtte han sløjfe et værkstedsrum ved siden af garagen, så veteranbilen kunne komme til at holde indendørs under standsmæssige forhold. Med den aldrende Ford kom også medlemskabet af Ford A Klubben i Vamdrup, og sammen med flere andre medlemmer derfra besøgte han søndag Harteværket, hvor de viste deres flotte, gamle biler frem for gæsterne.

Ford A Klubben Ford A Klubben i Vamdrup blev stiftet i 1958 og har i dag 140 medlemmer.

Man behøver ikke at bo i Vamdrup for at være medlem. Faktisk har klubben medlemmer over hele landet.

Det var mekaniker Hakon Greve, der stiftede klubben.

Foto: Yilmaz Polat Ford A Klubben fra Vamdrup var blevet spurgt, om nogle af medlemmerne ville komme og vise deres gamle biler frem ved Harteværket. Det gjorde de søndag over middag. Foto: Yilmaz Polat

Rundt om Gardasøen Hvorfor ville du gerne have en Ford A? - Fordi Ford'erne er så enkle. De er fascinerende, fordi de netop er så enkle. Hvis du kigger rundt på alle de Ford A'er, der holder her i dag, så har de alle ens understel. Karburatoren er den samme, så man kan låne udstyr af hinanden. - Jeg har ellers kørt på motorcykel i mange år, men min kone var ikke så tryg ved det længere, fordi jeg var ved at komme op i alderen. Hun syntes, at jeg skulle finde noget andet. Så fandt jeg på det her, og det var fint med hende. Hvad er historien bag din bil? - Min Ford A har kørt rundt på Amager tidligere - i Kastrup. Den tidligere ejer har kørt rundt om Gardasøen i den her bil. Jeg købte bilen af en forhandler, jeg kendte lidt. Jeg havde sagt, at hvis han fik sådan en her ind, skulle han ringe til mig. Jeg var i Norge på ferie, da han ringede og sagde, at han havde en bil, jeg kunne komme og se på. Den dag, jeg købte den, var en alletiders dag.

Foto: Yilmaz Polat Der var Ford A i alle farver og afskygninger, da 17 af klubbens medlemmer parkerede deres biler ved Harteværket og viste bilerne frem. Foto: Yilmaz Polat

Benzinsluger Hvor meget kører du i din Ford A? - Vi kører med på alle de ture, Ford A Klubben arrangerer. Det er nok 10-12 ture om året. Vi kan også godt finde på at køre til Rømø i den. Når vi er ude, kan det ske, at den er parkeret mellem en stor Mercedes og en sportsvogn. Men det er min bil, alle står og kigger på og tager billeder af. - Vi har før kørt helt til Norge i Ford A'en. Det var, da vi var til nordisk træf med Ford A Klubben. Den kan nok max. køre 80 kilometer i timen, men det er sjældent jeg kører så hurtigt i den. Vi kører heller ikke på motorvej i den. Kun på småveje. - Det negative ved at have den er, at den bruger meget benzin. Det kører syv-otte kilometer per liter. Der er heller ikke servostyring, så der skal nogle muller til at køre den. Hvilke oplevelser får du gennem din Ford A? - Jeg ser kun glade mennesker. Der kommer for eksempel ældre mennesker hen, som kan huske, at de havde sådan en bil i deres barndom. Og kunne jeg få en tier hver gang, nogen tager et billede af den, kunne det betale min benzin.

Foto: Yilmaz Polat Ole Laursen kører gerne ture med sin kone i sin Ford A. Om vinteren holder den dog stille hjemme i garagen, ligesom den helst heller ikke bliver luftet i regnvejr. Foto: Yilmaz Polat

