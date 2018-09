Vidste du, at Kay Bojesen også har lavet de her?

2. Kay rykker ud

Kay Bojesen skabte solidt legetøj, der kunne tåle en hårdhændet behandling. Her er det et hold betjente, der er klar til at rykke ud. Kay Bojesen lavede i sin levetid adskillige udstillinger, hvor legetøjet havde en dominerende rolle. Egentlig var designeren ikke meget for farverne, som han mente begrænsede fantasien.