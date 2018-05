Vidne forpurrede indbrud

Kolding: Fredag aften klokken 21 blev et indbrud på Skovvænget stoppet, inden det for alvor kom i gang. Et vidne så nemlig to personer smadre vinduet til soveværelset og slog derpå alarm. Derfor er det begrænset, hvad de to tyve nåede at stjæle.

Der er et sparsomt signalement af den ene gerningsmand: Muligvis østeuropæer, 25-30 år og iført mørkt tøj og solbriller.