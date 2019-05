Videoworkshop for børn på biblioteket

Kolding: Biblioteket i Kolding bliver ramme om en motion-workshop for børn i alderen seks til 13 år. Ved workshoppen får børnene mulighed for at slippe fantasien løs med Lego.

Det er teamleder hos internetportalen, brickmarket.com, der styrer workshoppen på biblioteket.

- Vi vil præsentere børnene for de grundlæggende stop motion teknikker, der findes ved videooptagelser, og herefter får de selv lov til at springe ud i videoproduktion, fortæller hun

- Vi hjælper børnene med at finde på sjove og fantasifulde historier med Lego-klodser og giver dem tips og tricks til, hvordan deres fortællinger kan gøres levende gennem stop motion, fortæller hun videre.

Børnene skal selv medbringe eget Lego og en tablet eller smartphone.