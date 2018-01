Video: Sidst vandt Jesper Buch - her bliver Årets Koldingborger afsløret

Hvert år kårer Business Kolding på vegne af Kolding Kommune Årets Koldingborger. Prisen går til en person, "der har Kolding DNA i årene, som er stolt af byen, og som er med til at profilere den uden for kommunegrænsen". Derudover skal personen have gjort noget for "Kolding, enten internt i kommunen, eller eksternt ved at have sat Kolding på landkortet".