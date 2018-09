Video: Det skal Obama tale om

Et af de store emner i Barack Obamas samtale på SDU i Kolding bliver demokratiets tilstand.

Kolding: Når tidligere præsident Barack Obama klokken 11:45 skal tale for cirka 600 personer på SDU i Kolding, kommer det blandt andet til at handle om demokratiets tilstand.

Det fortæller direktør i Business Kolding Morten Bjørn Hansen, som skal føre samtalen med Obama foran de mange studerende og erhvervsfolk.

- Vi skal blandt andet tale om demokratiets tilstand på verdensplan. Det er vores ønske, og det syntes amerikanerne var en god ide. Derudover de kendte emner lederskab og og unge mennesker, for det er noget, Obama går meget op i, fortæller Morten Bjørn Hansen, som med vilje ikke har set eller læst om Obamas optræden i Oslo og Helsinki, fordi han gerne vil have, at oplevelsen skal være frisk.

