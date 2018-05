"Vi cykler i skole" hedder kampagnen, som eleverne på Kolding Realskole deltager i

Kolding: De kommende to uger vil elever fra 3. til 8. årgang på Kolding Realskole deltage i en cykelkampagne kaldet "Vi cykler til skole".

- Baggrunden for vores kampagne er, at vi sidste år deltog i en skoletransportundersøgelse iværksat af Kolding Kommune. Vi kunne godt ligge bedre i denne undersøgelse. Vores udfordring i denne forbindelse er, at vi har mange elever, der har langt til skole, og det medfører ofte, at eleverne tager bus eller tog, forklarer ledelsessekretær Anna Kirstine Varst i en pressemeddelelse.

For hver dag den enkelte elev kommer op på cyklen, får klassen et point. Jo flere dage eleverne cykler, jo større chance har klassen for at vinde én af de tre præmier: 1. præmie: Frokost til hele klassen (på skolen) 2. præmie: 10-frikvarters-hyggemad til hele klassen 3. præmie: Cykelsnacks til hele klassen.

"En tur på cyklen er en sjov måde for børn at bevæge sig. At kunne cykle selv giver frihed - og styrker både barnets motorik, muskler, koncentration og indlæringsevne", fastslår Dansk Cyklistforbund.