Veteranbil-klub vil give syge børn en afbræk i hverdagen

Kolding: Planlægningen har været i gang i noget tid, og for niende år i træk er Dansk Veteranbil Klub klar til at give børn fra børneafdelingen på Kolding Sygehus en uforglemmelig dag.

Søndag 1. september får børnene og deres nærmeste familie igen mulighed for at få en køretur i en gammel veteranbil.

- I stedet for at lave indsamlinger vil vi gerne give børnene en dejlig oplevelsestur. Det har de været rigtigt glade for de andre år. Den dag får de et afbræk i hverdagen og glemmer alt om deres sygdom for en enkelt dag, fortæller tovholder Erik Allerslev.

Klubben stiller med omkring 20-25 gamle, flotte biler som Rolls-Royce, Cadillac og Mercedes. Og såmænd også en gammel brandbil, som er særdeles eftertragtet blandt børnene.

Børn, som er tilknyttet børneafdelingen på Kolding Sygehus, kan tilmelde sig ved at henvende sig til afdelingsleder Charlotte Eriksen på 76363365.