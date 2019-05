Verdensnaturfonden om 60 år gammelt affald: Vi skal lære af fortidens uvidenhed

Kolding: Fundet af omkring 60 år gammelt affald på en strand ved Grønninghoved er et håndfast bevis på, at det stort set er umuligt for naturen at nedbryde plastikaffald, og derfor bør man ikke bruge plastik til ting, der ender med at blive smidt ud efter kort tid.

Det mener Verdensnaturfonden WWF's plastikekspert Malene Møhl.

- Plastisk er alt for godt et materiale til at bruge til produkter, som vi kun bruger i kort tid ad gangen, siger hun.

Plastikeksperten forventer, at man i fremtiden vil støde på flere af den slags fund, og at det kan dukke op over hele landet.

- Det er nok ikke det eneste sted i Danmark, hvor man vil kunne finde ting fra en tid, hvor ude af øje var ude af sind. I den her sag er der dog ingen at pege fingre af, for det var bare sådan, man håndterede affald for 70 år siden i Danmark. Vi skal lære af fortidens uvidenhed og synder, om man vil, siger Malene Møhl.

Derfor hilser hun det også velkommen, hvis Kolding Kommune skulle begynde at bruge gammelt plastik som undervisningsmateriale.

- Jeg synes, det er positivt at kunne tage de her eksempler og vise, hvad plastik egentlig er for et materiale. Det her eksempel er meget håndgribeligt, og formidling og undervisning er helt fantastisk. Hvis man står med et produkt, der er 70 år gammelt og har været gravet ned i jorden, så er det et meget tydeligt eksempel, siger Malene Møhl