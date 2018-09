Venstres gruppeformand kalder partifælle illoyal

34-årige Tobias Jørgensen(V) får ingen indflydelse på, hvordan pengene skal bruges i Kolding Kommune de næste år, fordi han har stemt mod resten af sin gruppe og sagt nej til skattestigning. - Lidt illoyal, siger Venstres gruppeformand om ham.

Kolding: Venstres byrådsmedlem Tobias Jørgensen har sat sig selv udenfor indflydelse i de kommende år, når det handler om, hvordan byrådet skal bruge de forholdsvist få millioner kroner, der er til rådighed for kommunens udvikling. Det siger både borgmester Jørn Pedersen (V) og Venstres gruppeformand Merete Due Paarup, efter at Tobias Jørgen har brudt partidisciplinen og som det eneste af byrådets 25 medlemmer stemt imod en skattestigning til Koldings borgere med virkning fra 2020. Skattestigningen vil sende omkring 40 millioner kroner ekstra ind i kommunens økonomiske kredsløb om året. - Jeg må indrømme, at jeg ikke var klar over, at han (Tobias Jørgensen, red.) ville stemme imod. Jeg var af den klare opfattelse, at han var med, fordi vi har udskudt skattestigningen til 2020, siger borgmesteren og samme opfattelse har Merete Due Paarup. - Jeg synes, det er møgtræls, at han har stemt imod. Vi har arbejdet meget for at skabe konsensus og bredt samarbejde i byrådet, og der er slugt kameler og dinosaurer i Venstres byrådsgruppe på grund af skattestigningen. - Det er okay, at der er forskellige holdninger i Venstre, men nogle gange må man også bide tænderne sammen og stemme for de vigtige ting - og det er et budget. Det havde klædt os, hvis vi havde stået sammen, mener Merete Due Paarup.

Nogle gange må man bide tænderne sammen og stemme for de vigtige ting - og det er et budget. Det havde klædt os, hvis vi havde stået sammen. Merete Due Paarup, gruppeformand for Venstre i Kolding Byråd.

Lidt illoyal Gruppeformanden kalder ligeud Tobias Jørgensen "lidt illoyal". - Der er nogle ting i budgettet, der gør lige så ondt på Benny Dall (Enhedslisten, red.) som på Tobias Jørgensen. - Kompromisets kunst er at bøje sig, så enderne kan nå sammen i den meget svære situation, Kolding er i. Nu må reglerne for Tobias Jørgensen være de samme, som de var for Benny Dall sidste år, da han stod udenfor budgettet, siger Due Paarup. Og hvad betyder det? - Det betyder, at hvis man står udenfor et budget, så kan man heller ikke være med til at bestemme, hvad der skal bruges penge til.