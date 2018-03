Venstre vil lukke alle 10. klasser på Brændkjærskolen

Fremtidens 10. klasser i Kolding skal alle samles på IBC eller Hansenberg, lyder det i et nyt udspil fra Venstre i Kolding. Det sker for at få flere unge til at vælge en erhvervs- eller handelsuddannelse, og derfor skal 10. klasserne på Brændkjærskolen lukkes.

Kolding: Der skal ikke længere være 10. klasser på Brændkjærskolen. Sådan lyder det fra Venstre i Kolding, der foreslår at have alle 10. klasser på IBC og Hansenberg. - Vi ønsker, at 10. klasse skal være et afklaringsår. Det skal ikke være et fjumreår. Derfor skal de unge i højere grad ud og afprøve flere forskellige arbejds- og fagområder. De skal blive oplyste om, hvilke muligheder de har fremover, siger Merete Due Paarup, der er medlem af børne- og uddannelsesudvalget for Venstre. I dag huser Brændkjærskolen otte 10. klasser, mens kommunen i samarbejde med IBC og Hansenberg også har to 10. klasser på hver af disse skoler. - 10. klasse skal ikke være det sidste år i folkeskolen, men første år i ungdomsuddannelsen, siger Merete Due Paarup. Men hvorfor vil I så ikke også placere 10. klasser på et gymnasium? - Fordi hovedformålet er at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og ikke bare automatisk vælge den klassiske studentereksamen. Der er for mange, der vælger en gymnasiel uddannelse, udelukkende fordi de ikke ved, hvilke andre gode tilbud, der findes, siger Merete Due Paarup. Hun understreger samtidig, at man stadig vil kunne gå på gymnasiet, selv om man har taget 10. klasse på IBC eller Hansenberg.

Venstres udspil - Fremtidens 10. klasse Fremtidens 10. klasse - det gode springbræt videre er navnet på Venstres nye udspil.Der skal være ét samlet 10. klasses-tilbud i Kolding Kommune.



IBC og Hansenberg skal drive 10. klasserne - og det er her, 10. klasserne skal høre til.



De otte nuværende 10. klasser på Brændkjærskole skal lukkes.



Udspillet har til formål at gøre eleverne mere oplyste om, hvilke ungdomsuddannelser, der findes.



I Fremtidens 10. klasser vil man i det første halve år afprøve forskellige arbejds- og fagområder. Især mange praktiske fag. I det andet halvår vil man kunne tone ind på en mere specifik retning efter eget ønske.



Det vil stadig være muligt at søge ind på et gymnasium efter 10. klasse.



Venstre håber, at det vil få flere til at vælge en erhvervs- eller handelsuddannelse.



Regeringen har en overordnet målsætning om, at mindst 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020. I 2025 skal det tal være steget til 30 procent.



I dag vælger 23,4 procent af de unge i Kolding en erhvervsuddannelse. På landsplan er tallet 19,4 procent.

Kritik af udspil Udspillet fra Venstre i Kolding kommer kort efter, at regeringen har forslået at gøre alle landets 10. klasser erhvervsrettede. Men udspillet fra V i Kolding kommer uafhængigt af det, der er præsenteret fra regeringens side, lyder det fra Merete Due Paarup. - Vi ønsker at lave disse ændringer, uanset om regeringen gør det eller ej. Og så vil vi insistere på, at IBC bliver tænkt med ind i det, siger hun. Fra flere sider lyder der dog allerede kritik af Venstres udspil. Blandt andre er leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Kolding, Bjarne Juhl Olesen, ikke begejstret for de ændringer, udspillet vil medføre. - Jeg frygter, at mange vil fravælge 10. klasse, fordi de ikke kan se sig selv på IBC eller Hansenberg. Mange, som faktisk har brug for 10. klasse, siger han og understreger, at 10. klasserne på Brændkjærskolen er yderst velfungerende.