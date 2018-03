Venstre til kommunalt ansatte: I skal blive bedre til at samarbejde med private børnehaver

- Der er i dag en tendens til, at nogle ser negativt på de private. Der ligger noget mentalt i forvaltningen, der skal arbejdes på. Derfor er det nødvendigt at få italesat, at det private er mindst lige så godt som det kommunale, siger hun.

En meget stor del af dette udspil vil have fokus på, at samarbejdet mellem Kolding Kommune og de private pasningstilbud skal styrkes. Det sker blandt andet efter, at flere private børnehaver har følt sig lettere chikaneret af kommunen, fortæller Merete Due Paarup.

Hun vil sammen med resten af Venstre i Kolding inden længe præsentere et større politisk udspil, der handler om at styrke de private dagtilbud i kommunen.

Kolding: - Nu skal det altså til at fungere. Vi vil ikke længere høre om, at der er dårligt samarbejde mellem forvaltningen og de private børnehaver. Det vil vores politiske udspil og dagsorden være et signal til forvaltningen om.

Private passere er misvisende og nedsættende. Der ligger et indbygget hierarki, når man kalder nogen for passere og andre for dagplejere. Derfor skal de private passere nu hedde private dagplejere.

Ja til kurser

Et af de konkrete forslag, som Venstres udspil vil indeholde, handler om, at ansatte i de private dagtilbud skal have mulighed for at deltage i fælles møder og kurser mod betaling, som det er muligt i andre kommuner. Det var netop et af kritikpunkterne, da lederne af tre private daginstitutioner fredag i JydskeVestkysten langede ud efter samarbejdet med børne- og uddannelsesforvaltningen.

Et andet punkt, som også har været kritiseret af de private daginstitutioner, handler om, at de ikke kan få lov at deltage i den glidende overgang fra børnehave til folkeskole, sådan som pædagoger fra kommunale børnehaver kan.

Dét vil Venstre også have ændret på, og de lægger derfor op til, at der skal være ens regler for både private og kommunale dagtilbud.

- Man skal ikke længere opleve som privat, at der er bøvl med de glidende overgange. Og så skal samarbejdet generelt bare forbedres, siger Merete Due Paarup.

- Hvis en dagplejer er syg, så ser vi, at børnene sendes til en gæstedagplejer i den anden ende af byen. Selv om der er en privat passer i nabohuset. Måske skulle vi lige få løsnet det samarbejde lidt op. I stedet for to meget stramme kasser, så skal vi lave to kasser, der kan arbejde sammen.