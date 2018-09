Venstre-politiker brød partidisciplinen: Den værste dag i mit politiske liv

34-årige Tobias Jørgensen brød partidisciplinen og stemte imod, da resten af byrådet tirsdag aften vedtog Kolding Kommunes 2019-budget, som betyder skattestigning fra 2020. Han har ikke alternative konkrete bud på, hvordan kommunen så skal skaffe de millioner, som skattestigningen indbringer.

Kolding: - Det har uden tvivl været den værste dag i mit liv i politik. Jeg har stillet mig selv i en sårbar situation. Men jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene som Venstremand, hvis jeg stemmer for en skattestigning. Sådan siger byrådsmedlem for Venstre, 34-årige Tobias Jørgensen, efter at han tirsdag aften helt overraskende for sin gruppe stemte nej til den skattestigning på 0,5 procentpoint, som resten af byrådets 24 medlemmer nu har besluttet at sætte i værk fra og med 2020 for at få Koldings økonomi væk fra katastrofekurs. Skattestigningen er en del af politikernes budgetforlig for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Men nu står Tobias Jørgensen mutters alene udenfor forligskredsen. Helt op til Venstres gruppemøde før byrådets møde tirsdag var Tobias Jørgensens partifæller - herunder borgmester Jørn Pedersen og gruppeformand Merete Due Paarup - af den opfattelse, at han ville stemme for, netop fordi skattestigningen først kommer i 2020. På den måde kan skattehoppet blive genstand for nye politiske forhandlinger næste efterår. Med andre ord er der mulighed for, at det kan afværges - i teorien i det mindste. Og forventningen i Venstre-gruppens ledelse var, at det var nok til at sikre Tobias Jørgensens ja til hele budgetaftalen for 2019 tirsdag aften og dermed Venstregruppens sammenhold.

Skattehop Skattestigningen på 0,5 procent betyder, at kommuneskatten i Kolding stiger fra 25 til 25,5 procent med virkning fra 2020.Skattestigningen indbringer årligt cirka 40 millioner kroner.

Kigger indad Har du ikke udtrykt dig klart nok overfor dine partifæller, siden det kommer bag på dem, at du nu har stemt imod budgetaftalen? - Det er ikke nogen hemmelighed for nogen, at jeg er imod skattestigninger. Men jeg kan kun kigge indad og sige, at det har jeg åbenbart ikke sagt tydeligt nok, for så var der ikke opstået den situation, der opstod i går. Når du nu ikke vil være med til at kradse penge ind til kommunen ved at hæve skatten, hvordan vil du så foreslå, at millionerne bliver fundet? - Jeg behøver ikke at komme med et alternativ for at stemme nej. Min kloakmester-fornuft siger mig bare, at når man kan lave en analyse, som anviser en masse besparelser på blandt andet seniorområdet, så kan man måske også lave sådan nogle analyser på andre områder. For du er enig i, at der er brug for pengene? - Det er svært at være uenig i, svarer Tobias Jørgensen.