Venstre i nyt udspil: Kolding skal have flere private til at passe børn

Der er et massivt behov for flere pasningspladser i Kolding Kommune. Men det problem kan løses ved at få flere private dagplejere og private daginstitutioner til kommunen, mener Venstre, der snart vil fremlægge et udspil, som skal sikre netop dette.

- Der er et massivt behov for flere pladser. Særligt i midtbyen og i de områder, hvor vi boligudvikler meget. Men vi har i kommunen slet ikke råd til at bygge nok til at dække behovet, siger Merete Due Paarup (V), medlem af børne- og uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

For det er ingen hemmelighed, at Kolding Kommune i de kommende år vil få store udfordringer med at finde pasningspladser til kommunens yngste indbyggere.

Forhåbentlig vil det resultere i, at der er større sandsynlighed for at få pasning i sit nærområde. Og så vil det betyde, at forældre får mere frit valg til at vælge det helt rigtige for dem og deres børn. Man vil ikke længere være nødsaget til bare at vælge det, der er tilbage.

"Mere fleksibilitet og frit valg i dagtilbud" er navnet på Venstres politiske udspil. Udspillet består af to punkter: - Øget udbud af private tilbud. - Bedre sammenhæng og samarbejde. Konkrete punkter i udspillet - et udpluk: - Private skal inviteres til at byde ind på byggeprojekter. - Private passere skal omdøbes til dagplejere. - Private skal have mulighed for at bruge kommunale faciliteter - f.eks. haller og busser. - Private skal mod betaling gives mulighed for at deltage i kommunale kurser, møder og arrangementer. I april vil udspillet komme på den politiske dagsorden.

- Det vil faktisk kunne løse det hele. For hvis vi skruer op for, at private får lov til at gå ind på markedet flere steder og at flere børnehaver må skyde op, så løser det problemet. For det private vil gå ind, hvor der er behov for flere pladser. Det er jo en god forretning for dem.

Hvordan ved I, at det her udspil vil kunne løse problemet med manglende pladser?

Bedre forhold for de private vil nemlig betyde, at flere har lyst til at blive private dagplejere i Kolding. Og at nuværende daginstitutioner måske får lyst til at udvide, mener man i Venstre.

Venstres udspil vil lægge op til, at private daginstitutioner i højere grad kan få lov til at byde ind på byggeprojekter.

Skaber sund konkurrence

Flere private dagplejere og daginstitutioner vil ikke blot være en økonomisk gevinst for kommunen. Det vil også skabe sund konkurrence og komme både børn og forældre til gode, mener Merete Due Paarup.

- Forhåbentlig vil det resultere i, at der er større sandsynlighed for at få pasning i sit nærområde. Og så vil det betyde, at forældre får mere frit valg til at vælge det helt rigtige for dem og deres børn. Man vil ikke længere være nødsaget til bare at vælge det, der er tilbage, siger hun.

Samtidig er det vigtigt for Merete Due Paarup at understrege, at udspillet ikke har til hensigt at erstatte kommunale dagtilbud med private.

- Vi håber på en fin, mikset løsning mellem det private og offentlige, siger hun.

I Dansk Folkeparti ser man umiddelbart meget positivt på udspillet. Ifølge Kristina Jørgensen (DF), formand for børne- og uddannelsesudvalget i Kolding Kommune, er det kun positivt med både private og kommunale udbydere.

- Vi vil være meget åbne og imødekommende over for private, der gerne vil starte op. Det bliver spændende at høre de helt konkrete forslag, siger hun.