Venstre stod for skud, da sagen om millionbesparelser på specialskolerne i Kolding blev drøftet på byrådsmøde. Partierne skulle egentlig blot sende sagen tilbage til udvalget, men flere politikere brugte anledningen til at lange ud efter V.

Kolding: Venstre, som ellers sidder på et absolut flertal i Kolding Byråd, kom i skudlinjen, da byrådet tirsdag aften formelt blot skulle sige ja til at sende sagen om millionbesparelser på Koldings specialskoler tilbage til børne- og uddannelsesudvalget. Manøvren med at sende sagen tilbage er opfundet af borgmester Jørn Pedersen (V) og mødte opbakning fra hele byrådet. Men forinden blev der gået til stålet i diskussionen om sagen, der tidligere i februar blev begæret i byrådet af Venstre, da partiet kom i mindretal i udvalget. I fejden står V overfor resten af byrådets partier, der vil droppe hele den besparelse på 3,8 millioner kroner på specialskolerne for handicappede og sårbare elever, der blev vedtaget ved budgetforliget for 2019. V vil til gengæld holde fast i besparelsen på området, og efter at partiet kom i mindretal, gik V ud og kædede specialskolebesparelserne sammen med det omfattende økonomiske rod og underskud, der er opstået på skoleområdet. V's gruppeformand og medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Merete Due Paarup, forklarede, at man ikke vil frede specialområdet, når et kæmpe underskud samtidig skal dækkes.

Sagen I budgetforliget for 2019 blev en besparelse på 8,8 mio. kr. på specialskolerne vedtaget, men samtidig blev det besluttet at man senere ville sende fem mio. kr. tilbage til området.På børne- og uddannelsesudvalgets møde i februar vedtog et flertal udenom V at droppe alle besparelser og dække det resterende sparekrav på 3,8 mio. kr. ind med penge fra en ekstra pulje penge. V holdt dog fast i millionbesparelsen og sendte herefter sagen i byrådet.



Det er siden kommet frem, at der er kæmpe økonomisk rod i børne- og uddannelsesforvaltningen, og V har efter udvalgsmødet kædet specialskolebesparelserne sammen med dette og udtrykt ønske om, at man ikke på forhånd freder specialområdet.

Løber koldt ned af ryggen Udvalgsformand Kristina Jørgensen (DF) kaldte det "kritisabelt" og et "uskønt forløb", som Venstre satte i gang, da man begærede sagen i byrådet og dermed trak beslutningen om besparelser eller ej på handicappede elever i langdrag. Hun slog samtidig fast, at DF ikke rykker sig i sagen, uanset hvornår den afsluttes. - Det løber mig koldt ned af ryggen, når jeg læser om de konsekvenser, besparelserne kan få, sagde Kristina Jørgensen og forklarede, at DF sidste år kun sagde ja til handicapbesparelserne, fordi man i partiet troede, at der kunne effektiviseres uden nævneværdige konsekvenser for eleverne. Enhedslistens Benny Dall var også ude med riven efter Venstre. Han kaldte det uanstændigt af Venstre at skabe så meget usikkerhed for de berørte familier, og han bad desuden Merete Due Paarup om at komme med konkrete bud på, hvordan præcist partiet vil spare de 3,8 millioner kroner på specialskolerne.

Ikke større hul Det kom V's gruppeformand dog ikke nærmere ind på, da hun tog lidt tidligere havde taget ordet og talte om at få styr på det økonomiske rod på skoleområdet i børne- og uddannelsesforvaltningen. Og hun svarede heller ikke efterfølgende på Dalls spørgsmål. - Når der nu er hul i jorden på udvalgets område, kan man vælge at se det blive større og større eller at gøre noget ved det. Vi vil ikke stå til ansvar for at lægge flere penge i hullet, slog hun fast og blev mødt med kritik. - Det er en fantastisk manøvre, at når I ikke vil tale om specialområdet, så taler I bare om noget andet, for eksempel om bombekrater og hul i jorden, sagde Benny Dall. Både han, DF, R og SF slog på byrådsmødet fast med syvtommersøm, at de, som Hans Holmer (SF) udtrykte det: "ikke rykker sig en centimeter"i sagen. Samtidig med denne sag blev også sagen om en sammenlægning mellem specialskolen Karen Blixen Skolen og almenskolen Bakkeskolen sendt tilbage til børne- og uddannelsesudvalget.