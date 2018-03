Venstre efter kritik: Vi vil gerne fortælle, hvad vi mener

Merete Due Paarup fra Venstre mener, at det er velgørende, når partier klart melder ud, hvad de mener om et emne. Men hun siger samtidig, at hun tager kritikken angående forslaget om 10. klasser til sig og tænker over det til en anden gang. Foto: Martin Ravn

Venstres gruppeformand Merete Due Paarup tager kritikken fra byrådets andre partier til efterretning. Men hun forbeholder sig også ret til, at hendes parti kan melde klart ud, hvad man i byrådsgruppen mener om konkrete emner.

Kolding: Hvorfor kommer I med jeres udspil om 10. klasserne i Kolding lige nu? - Vi har arbejdet med det i mere end et år, og regeringen kom så med sit udspil 10. klasser forleden. Derfor sagde vi, at så griber vi ned i skuffen for at fortælle, at vi også har gjort os nogle tanker om det emne. At I skal se på 10. klassernes fremtid er en del af byrådets konstitueringsaftale. Hvorfor ventede I ikke med at komme med jeres udspil, indtil hele børne- og uddannelsesudvalget kommer i gang med at diskutere det? - Det kunne vi også have gjort, og set i bagklogskabens klare lys, skulle vi måske have gjort det. Men anledningen var, at regeringen kom med sit udspil, og så ville vi gerne fortælle, hvad vi tænker om det. Skal vi vente, til alting sker? Vi valgte at gå ud og sige, at det her mener vi.

Mere transparens Hvorfor afventer I ikke analyser og undersøgelser om forskellige 10. klasse-modeller? - Det er det, vi har været ved at gøre det sidste år, hvor vi har arbejdet med det. Vi har haft dialog med ret mange andre om emnet. Venstre vil gerne involvere alle parter, og det her er ikke et udspil, som vi dikterer. En del af kritikken er, at I kortslutter den politiske proces. Hvad mener du om den kritik? - Det kan jeg sagtens følge, og jeg tager ad notam, at andre gerne havde set, at vi først drøftede det i udvalget. Sådan kan det også være. Men nogle gange efterlyser folk også en politisk retning fra partierne, og man ønsker transparens. Hvis man kun diskuterer det på lukkede udvalgsmøder, kan det blive for lukket, og her åbner vi ballet. Vi vil også gerne høre, hvad de andre politikere mener, og hvad de forskellige parter ønsker.

Hovsapolitik I bliver også kritiseret for, at et udspil som jeres, der kommer uden forudgående debat, kan betyde, at man risikere at vedtage hovsapolitik. Hvad mener du om det? - Erfaringen viser, at vi elsker fakta, og vi går efter brede forlig. Men skal Venstre bare sidde stille i fire år uden at komme med politiske udspil? Vi prøver os lidt frem. Vi har jo ikke haft absolut flertal før. Hvis vi havde smidt den på et udvalgsmøde, var sagen blevet tonet ned, og spørgsmålet er, om det er en bedre vej at gå. Jeg ved ikke, hvad der er rigtig eller forkert, men jeg synes, det ville være fedt, hvis de andre også kom med deres politiske visioner på nogle forskellige områder.