Stor rokade i Venstres byrådsgruppe. Nu er kemien bedre i udvalgene, mener politisk gruppeformand Merete Due Paarup. Tobias Jørgensen forlader sin næstformandspost i seniorudvalget.

Kolding: Der er gang i en større rokade i Venstres byrådsgruppe, hvor seks af gruppens 13 medlemmer siger farvel til nogle udvalg og goddag til andre. Gruppeformand Merete Due Paarup fortæller om baggrunden for rokeringerne, at "det handler om erfaringer, kompetencer og ønsker", og at der "er forskellig kemi i udvalgene". Har de da været oppe at skændes i udvalgene? - Det tror jeg såmænd nok, de har, svarer Merete Due Paarup med et grin og fortsætter: - Og også i vores store byrådsgruppe har der været op- og nedture. Vi er 13 mand, og folk skal lige lære at samarbejde. Det har været udfordrende. Prøv lige at få 13 mand til at blive enige om et havneudspil, nævner hun som eksempel. Men med rokaden er det gruppeformandens vurdering, at "alle er glade nu".

Ud og ind Her er rokaden:



Trille Nikolajsen træder ud af børne- og uddannelsesudvalget og ind i fritids- idrætsudvalget og seniorudvalget.



Tanya Buchreitz træder ud af fritids- og idrætsudvalget og seniorudvalget og ind i børne- og uddannelsesudvalget og socialøkonomi, handicap- og hjælpemiddeludvalget.



Pernille Øhlenschlæger træder ud af plan-, bolig- og miljøudvalget.



Eea Haldan Vestergaard træder ind i plan-, bolig- og miljøudvalget og ud af socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget.



Tobias Jørgensen træder ud af seniorudvalget.



Ole Alsted træder ind i seniorudvalget.

Bedre teams Lige i timerne efter byrådsvalget i november sidste år delte partierne formandsposterne og næstformandsposterne i udvalgene mellem sig, og derefter blev resten af udvalgsposterne fordelt i en fart. - Det gik lidt hurtigt, og nogle har været lidt utilfredse med, hvad de fik. Nogle af kasketterne kom simpelthen for hurtigt på, og nogle nåede ikke at række fingere i vejret hurtigt nok. - Og da folk så kom i arbejdstøjet, fandt nogle ud af, at det måske ikke lige var det, de helst ville, mens nogle har fået for meget at se til, og andre har mod på noget andet og mere. Så nu har vi en gruppe med større tilfredshed og teams, som fungerer bedre, siger Merete Due Paarup.