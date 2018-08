Venstre-borgmester om skattestigning i Kolding: Baner vej for bred aftale

Kolding: Borgmester Jørn Pedersen (V) erkender, at ideen om den skattestigning på en halv procent, der næste år rammer koldingenserne, ikke just er hans partis kop te.

Med et absolut flertal i byrådet og dermed mulighed for at føre præcis den Venstre-politik, han ønsker, kunne Jørn Pedersen have trumfet en spareplan på plads uden en eneste skattestigning.

Men da han tirsdag morgen mødtes med medlemmerne af økonomiudvalget, hvor alle byrådets partier har sæde, præsenterede han dem alligevel for et forslag om at dække det truende underskud på kommunens budget på næsten 100 millioner i 2019 med en kombination af besparelser på både service og anlæg og desuden med en forhøjelse af skatten på en halv procent.

- Skatteforhøjelser har ikke groet i Venstres have, men min tilgang til det her - og det jeg er kendt for - er, at jeg gerne vil have brede forlig. Jeg kunne godt tælle til 13 (Venstres mandattal i byrådet, red.), men det var ikke det, vi fik et godt valg på sidste år, og jeg var ikke i tvivl om, at nogle af de andre partier gerne så endnu større skatteforhøjelser. Så jeg kom med en skitse, som jeg troede, at alle kunne se sig selv i, siger Jørn Pedersen.