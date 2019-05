Poul Rofti efterlod ingen familie. Han levede isoleret og få kendte ham sådan for alvor. Vennerne var dem, han havde fra det sociale værested Folkekøkkenet. Herfra var 11 venner mødt op for at tage afsked, da Poul Rofti onsdag blev bisat. Ti på de forreste rækker og en enkelt helt nede på bagerste række uden for billedet. De 11 venner fyldte ikke meget i Sdr. Kapel. Til gengæld blev det en respektfuld og højtidelig afsked med Poul Rofti, hvor sognepræst Michael Lerche Nygaard holdt en meget personlig tale om afdøde, ud fra det vennerne fra Folkekøkkenet havde fortalt ham. Præsten tog blandt andet udgangspunkt i, at afdøde var et meget søgende menneske. Foto: Yilmaz Polat