Vejpulje fordelt på 21 projekter i hele kommunen

Nu går Kolding Kommunes vejfolk i gang med at udbedre mindre vejmæssige problemer for den særlige vejpulje til mindre projekter. - Den pulje er vi rigtig glade for, siger formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V).

Kolding: Så er årets vejpulje fordelt, og det betyder, at Kolding Kommune nu går i gang med at udføre i alt 21 mindre vejprojekter overalt i kommunen. Puljen har eksisteret siden 2013, og den er blevet brugt til at gennemføre trafikale forbedringer, som borgerne har ønsket for at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden i deres lokalområder, og til at lave trafikale forbedringer i takt med, at nye bolig- og erhvervsområder er skudt op. I år er puljen på godt 3,7 millioner kroner, og bortset fra 290.000 kroner er de nu fordelt på 21 projekter. Den sidste slat gemmes som en reserve til projektønsker, der måtte dukke op i løbet af året.

Folk oplever, at vi kan løse et lille problem, som dukker op i deres nærhed i løbet af året, så de ikke skal vente et helt år på, at vi får sat penge af på budgettet. Jakob Ville (V), formand for teknik- og klimaudvalget.

Opgradering Formanden for Kolding Byråds vejansvarlige udvalg, Jakob Ville (V) fra teknik- og klimaudvalget, fortæller, at kommunens vejfolk nu går i gang med de 21 projekter fra en ende af. - Vejpuljen er en pulje, som vi er rigtig, rigtig glade for. Den betyder jo, at vi kan lave en løbende opgradering af vores vejnet. Vi får rigtig meget for pengene, og folk oplever, at vi kan løse et lille problem, som dukker op i deres nærhed i løbet af året, så de ikke skal vente et helt år på, at vi får sat penge af på budgettet, siger Jakob Ville.

Tættere på Prismæssigt varierer de 21 projekter, som puljen finansierer, fra 10.000 kroner til 750.000 kroner. Det absolut dyreste vedrører Nr. Stenderupvej, hvor vejen skal udvides i forbindelse med en ny grusgrav og bygges om, så der ikke står vand på den. I den helt billige ende ligger flytningen af en enkelt pullert på Sdr. Kongevej. Her har Kolding Politimuseum gjort opmærksom på, at turistbusserne har vanskeligt ved at passere de helleanlæg, der blev lavet i 2017. Og da museets besøgende ofte er ældre og gangbesværede, vil museet gerne have, at busserne kan køre så tæt på indgangen som muligt. Desuden skal der anlægges små nye strækninger af fortove, forlænges stier, ændres svingbaner, anlægges p-lommer og sikres overgangssteder med videre. Vejfolkene kommer blandt andet til Agtrup, Christiansfeld, Jordrup, Lunderskov og Taps.