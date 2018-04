Vejdirektoratet: Ny motorvej skal længst muligt væk fra bysamfund

Kolding: Når og hvis Hærvejsmotorvejen bliver bygget, så kommer den til at ligge længst muligt væk fra bysamfundene og landsbyerne på hele strækningen fra Give ned over Billund gennem Kolding og til Haderslev.

Det fortalte projektleder Leif Hall Pedersen, da Vejdirektoratet onsdag aften stillede op til Kolding Kommunes massivt velbesøgte informationsmøde om motorvejen i Lunderskov Hallen.

Her orienterede Vejdirektoratets udsendte om den lange proces og det store undersøgelsesarbejde, der skal laves, før direktoratet formentlig til sommer næste år er klar til at lægge alle sine analyser og et forslag til linjeføring frem til offentlig høring.

Blandt andet indgår sårbar natur, fortidsminder, støj og vejteknik, så vejen f.eks. ikke bygges i kviksand og kan afvandes, i overvejelserne og undersøgelserne.

- Og så er afstanden til bysamfund noget af det, der fylder allermest i vores arbejde. De løsninger, vi arbejder med nu, ligger længst muligt væk fra bysamfundene på hele strækningen - typisk en halv kilometer, oplyste Hall Pedersen.

Med en halv kilometers afstand til en motorvej, bor man typisk i et støjniveau, der er langt under grænseværdierne for støj, sagde eksperterne.