Vejarbejde forsinket: Trafikeret vej spærret også efter ferien

- Entreprenøren kommer nok til at bruge et par uger ekstra. Det er selvfølgelig ærgerligt, men arbejdet skal udføres, siger Kim Bauenhøj Jensen, fagansvarlig ved Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Nu meddeler Kolding Kommunes trafikafdeling nemlig, at den igangværende renovering af broen over Kolding Å på Kongebrogade trækker ud. Broen ventes nu først åbnet for trafik den 23. august i stedet for den 7. august, som den oprindelige tidsplan sagde.

Kolding: De tusindvis af bilister, der skal igennem Kolding by for at komme til og fra arbejde, skal forberede sig på, at det tager længere tid at komme frem, når hverdagen efter sommerferien vender tilbage.

Følgeopgaver

Den omfattende renovering af broen er nødvendig, fordi broen er utæt, og der ophober sig fugt, vand og skidt i konstruktionen.

- Og først når man får skrællet belægningen af, kan man helt præcist vurdere behovet for renovering, og her har der altså vist sig flere følgeopgaver, siger Kim Bauenhøj Jensen.

Mens arbejdet står på, er Kongebrogade spærret for al trafik hen over broen, og normalt er Kongebrogade stærkt befærdet i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Netop derfor valgte kommunen at lægge broarbejdet, som startede 15. juli, i sommerferien.

Trafikken i den sydlige del af Kolding midtby er påvirket af flere vejarbejder i øjeblikket. Foruden broen på Kongebrogade er BaneDanmark i gang med at renovere broen over jernbanen på Buen, her ventes arbejdet afsluttet 7. august. De to vejarbejder blev netop lagt i sommerferien for at genere trafikanterne mindst muligt.

Siden er et akut vejarbejde på Tøndervej mellem Warmingsgade og Bjerggade kommet til. Her udskifter TREFOR Vand en vandledning, og man regner med at være færdig 30. august.

- Der er tale om relativt store projekter, så derfor er der kun ét tidspunkt at lave dem på, og det er i sommerferien. Og de vil selvfølgelig give noget kø, som utvivlsomt vil kunne mærkes, forudså trafikchef Martin Pape allerede før de to broarbejder gik i gang.