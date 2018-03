Vejarbejde bremser trafikken på Østerbrogade i to måneder

Trafikken til og fra Kolding Ådal er i kraftig vækst. Det skal udvidelse og forlængelse af kørebanerne skabe plads til. Godt to måneders vejarbejde lukker en del af Østerbrogade.

Kolding: Bilister, cyklister og fodgængere på Østerbrogade i Kolding kommer til at lægger ruten lidt om, når Kolding Kommune onsdag i denne uge går i gang med at lave en ny, 55 meter lang højresvingsbane til Kolding Åpark. Arbejdet ventes at strække sig frem til udgangen af maj måned.

Det bliver den nordgående færdsel på Østerbrogade, der bliver påvirket. Mens arbejdet står på, inddrages en af de to nuværende kørebaner i nordgående retning i en del af perioden. Det vil især i myldretiden skabe ekstra trængsel. Fodgængere henvises til modsatte fortov, mens cyklisterne skal køre via Buen.

Inden selve vejarbejdet går i gang, vil Trefor og TDC omlægge strøm-, fiber- og telefonkabler på strækningen.

Samtidig med udvidelsen af Østerbrogade forlænges venstresvingsbanen fra Kolding Åpark mod Østerbrogade.

Kolding Åpark er i kraftig vækst, og den nye højresvingsbane og bredere venstresvingsbane skal sikre, at bilister, der skal ligeud, ikke bliver bremset af trafikanter mod Kolding Åpark, og at det bliver lettere at komme ud fra Kolding Åpark, forklarer anlægsingeniør Lene Pilt, Kolding Kommune.