Veganske og økologiske huer trykker ikke på hovedet af årets studenter

Kolding: Der bliver brugt kunstlæder i stedet for læder i veganerhuen, og i stedet for uld fra et får bliver der brugt bomuld fra en plante. Men foreløbig har veganerhuen ikke fået fat i studenterne, når de bestiller den traditionelle hovedbeklædningen hos C. L Seifert.

Sidste år lancerede virksomheden, der har adresse i Kolding og København, den veganske studenterhue, og i år havde firmaet regnet med, at den litauiske fabrik skulle producere flere veganerhuer.

- Sidste år solgte vi vel 300 veganske huer, og tallet er steget til godt 370 studenterhuer, så det er ikke sådan, at produktet har overtaget markedet. Slet ikke, siger direktør i C.L. Seifert Anders Eriksen, der sidste år fortalte, at det var studenter, der havde opfordret virksomheden til at sætte veganerhuen i produktion for at skåne dyr.

- Det undrer mig lidt, at der ikke er større interesse. Når du kigger tilbage på den valgkamp, vi lige har været igennem, så fylder miljø jo rigtig meget. Vi har også en økologisk hue, der tager ekstra meget hensyn til miljøet, og man kunne godt få den tanke, at den ville alle da købe, når emnet nu fylder så meget. Men det har ikke været tilfældet. Den økologiske solgte noget i stil med den veganske, siger Anders Eriksen.