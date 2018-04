Ved konflikt: Tre konfirmationer i Kolding aflyses

Udbryder der konflikt på det statslige område, rammer det tre konfirmationer i Kolding, der må aflyses, fordi de pågældende præster er overenskomstansatte.

Kolding: Et hold konfirmander i Skt. Nicolai Kirke og to hold konfirmander i Nr. Bjert Kirke får aflyst deres konfirmation, hvis der udbryder konflikt på det statslige område.´ Risikoen for aflysningen af i alt tre konfirmationer skyldes, at nogle præster i Kolding er overenskomstansat og dermed vil blive udelukket fra at arbejde, hvis den varslede lockout træder i kraft. Det oplyser provst i Kolding Provsti, Grete Wigh-Poulsen. En lockout kan dog tidligst træde i kraft den 28. april, så de konfirmationer, der foretages af overenskomstansatte præster før da, bliver ikke ramt af en eventuel konflikt. - Jeg håber virkelig, at det ikke bliver aktuelt, og det er mit store håb, at der findes en løsning. Men de steder, hvor det kan ske, er man selvfølgelig nødt til at tage nogle forholdsregler og operere med et alternativ lokalt, siger Grete Wigh-Poulsen.

Lockout af præster Hvis der udbryder konflikt på det statslige arbejdsmarked, kan en lockout ramme overenskomstansatte præster. Dem er der cirka 370 af i folkekirken. Resten af tjenestemandsansatte.



Parterne på det statslige område mødes og forhandler lørdag. En lockout kan tidligst gå i gang 28. april.



En lockout vil ramme tre konfirmationer i Nr. Bjert Kirke og Skt. Nicolai Kirke.



Der har været tale om, at også en konfirmation i Sdr. Stenderup Kirke kunne blive ramt, da præsten her er overenskomstansat. Men da hun og præsten i Sdr. Bjert har været fælles om konfirmationsforberedelsen, kan præsten i Sdr. Bjert konfirmere de unge fra Sdr. Stenderup.

Lyshøj og realskolen De tre konfirmationer, der kan blive ramt, er to konfirmationer i Nr. Bjert Kirke den 28. april henholdsvis klokken 9.30 og 11.15 og i Skt. Nicolai Kirke samme dag klokken 10.30. I Skt. Nicolai Kirke vil det gå ud over konfirmander fra Kolding Realskole, og årsagen er, at en af kirkens præster er overenskomstansat. I Nr. Bjert Kirke bliver fem hold konfirmander fra Lyshøjskolen i år konfirmeret fra den 27.-29. april, men det er kun de to konfirmationer for i alt 36 konfirmander, der er planlagt til den 28. april, der risikerer at blive aflyst. Det skyldes, at den præst, der har kørt disse to hold, er overenskomstansat. Vedkommende har dog forladt stillingen til fordel for et andet job, men kirkens anden præst må ikke overtage de to konfirmationer, selv om han er tjenestemandsansat.