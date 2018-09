Varebil kørte galt efter tyveri

Vamdrup: Der har været tyveri fra et indhegnet område på Bavnevej i Vamdrup, hvor et isoleringsfirma har lagerplads. Det er sket mandag klokken 21.48. Gerningsmændene klippede et hegn op for at komme ind til pladsen. Det så to vidner, som underrettede politiet.

Inden politiet nåede frem, var der ifølge vidnerne en personbil og varebil, som kørte fra stedet. Varebilen nåede kun hen til rundkørslen ved Koldingvej i Vamdrup, hvor den kørte galt og ikke kunne køre videre, fordi den endte i grøften. Der var ikke store skader på varevognen, og da politiet kom frem, var der ingen personer i varevognen.

Politiet fik hunde ud på stedet, men inden hundene havde fået færden af noget, kom en mand tilbage til bilen. Manden blev genkendt af de to vidner, som havde anmeldt tyveriet. Politiet foretog en anholdelse af manden og i varebilen blev der fundet isolering. Der kørte også en personbil fra stedet, og den er fortsat forsvundet. Manden er stadig anholdt til afhøring og til vurdering af, om han skal fremstilles for en dommer. Manden er 19 år gammel og ikke dansk statsborger. Det fremgår af politiets døgnrapport.