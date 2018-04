Vaneforbryder dømt for køb og salg af narko

Kolding: Telefonaflytninger afslørede en 20-årig mands aftaler om køb og salg af narko.

Det er cirka et år siden, politiet begyndte at aflytte den 20-årige. I omkring halvanden måned lyttede politiet med, når den 20-årige talte i telefon, og flere samtaler fra 13., 14. og 15. maj blev i denne og sidste uge afspillet i Retten i Kolding. Samtalerne afslørede aftaler om køb og salg af kokain.

Den 20-årige blev blandt andet dømt for at have indgået aftale om køb af 50 gram kokain, som han havde i sinde at sælge videre til et større antal personer.

I et af de andre forhold blev han dømt for 9. maj sidste år at forsøge at sælge 50 gram kokain til en anden person for 22.500 kroner, men det mislykkedes, fordi køberen alligevel ikke ønskede at købe.