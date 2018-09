Vandtårn sat til salg: Kontor med udsigt eller restaurant?

- Du får nok ikke lov til at ombygge det til boliger. Det har jeg svært ved at forestille mig. Men hvad kan det så bruges til? Da jeg stod og kiggede på det, så tænkte jeg, det kunne være fedt med en restaurant, hvor du har panoramaudsigt. Udsigten er fantastisk, siger Peter Bauer Mols, der er medejer af Nybolig Erhverv Trekantområde, der har sat den noget specielle bygning til salg for to millioner kroner.

Kolding: Køber kan vælte den og bygge boliger. Det kunne være et kontor med en særlig udsigt i 40 meters højde. Eller hvad med at indrettet en restaurant, hvor gæsterne kan nyde en cocktail og en tre-retters menu med udsigt ud over Kolding?

Men køber skal under alle omstændigheder have de lange briller på. Der skal nemlig udarbejdes en lokalplan uanset hvad.

Brug for lokalplan

- Nu undersøger vi, om der er nogen, der er interesseret i at bruge tårnet til noget interessant. Det kunne være restaurant eller erhverv. Alternativt kan du pille den ned og bygge fire-fem boliger på grunden. Vandtårnet ligger jo i et typisk boligområde. Men køber skal under alle omstændigheder have de lange briller på. Der skal nemlig udarbejdes en lokalplan uanset hvad. Men heldigvis er kommunen jo meget åbne for ideer, siger Peter Bauer Mols.

Men det vil kræve nogle investeringer, før der kan serveres den første ret i det gamle vandtårn eller indrettes kontor.

- I dag er der kun en trappe op til toppen. Det vil selvfølgelig skabe en del appetit, hvis gæsterne til restaurant skulle gå op i tårnet, men jeg tror, at det bliver nødvendigt at installere en elevator, og der er masser af plads i selve kroppen til en elevator, siger Peter Bauer Mols.

Hvordan prissætter du et vandtårn? Jeg forestiller mig, at det er første gang, at du skal finde en pris på et vandtårn.

- Ja, det er første gang. Det er jo en mulighed, du køber. Du køber retten til at lave et projekt, og der har vi vurderet, at prisen er to millioner kroner. Du kan jo ikke begynde og regne med en kvadratmeterpris. Men det er ikke verdens letteste opgave, siger Peter Bauer Mols.