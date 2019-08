Designer Christina Hembo fik en fremvisning af vandtårnet i december 2018. - Jeg blev forelsket på stedet. Jeg kunne ikke komme hurtigt nok hjem for at arbejde videre med designet, så det kunne opdateres til 2018. Jeg drømte om at skabe et kunstværk, som kunne blive til en bolig, siger Christina Hembo. Foto: Søren Gylling