Vandsalamander forsinker kæmpe havecenter ved Kolding Storcenter

Plantorama vil fortsat bygge et havecenter på cirka 11.000 kvadratmeter klos op ad Kolding Storcenter, men udfordringen med at flytte en sø og samtidig tage hånd om en vandsalamander betyder, at opførelsen er forsinket.

Kolding: Da Plantorama for to år siden sagde, at kæden ville opføre et havecenter på 11.000 kvadratmeter klos op ad Kolding Storcenter, vidste man godt, at grunden var sumpet. Men de troede, det var overfladevand på grunden ved Skovvangen. De blev klogere.

På grunden ligger en sø, der skal flyttes til et andet sted på grunden, hvis havecentret skal opføres, og der er fundet stor vandsalamander på stedet.

- Der skal opsamles mindst 500 æg og udsættes mindst 900 forvandlede unger, og det skal ske med bistand fra paddeeksperter. Så jeg er nødt til at tænke mig godt om, inden vi går videre, siger administrerende direktør og ejer af Plantorama Peter Vang Christensen.

Ambitionen er fortsat at bygge et havecenter ved Kolding Storcenter, men det er uvist, hvornår døren går op, fortæller han.

Lokalplanen ligger klar, og Plantorama har fået dispensation til flytte søen, og anlægge en større sø og samtidig flytte vandsalamanderne med.

- Det gør processen kompliceret og forlænger processen. Det er derfor, at vi ikke bare går i gang. Vi skal have et klart overblik over, hvordan vi griber tingene an. Vi er meget dyrevenlige, så vi skal gribe det rigtigt an, siger Peter Vang Christensen.